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Çankırı'daki FETÖ/PDY davası

22 Nisan 2017 Cumartesi, 03:28

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında haklarında dava açılan 28'i tutuklu 46 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Çankırı Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya 28 tutuklu sanık katıldı. Eski AK Parti Çankırı Milletvekili ve eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkan Vekili İdris Şahin'in de aralarında olduğu 18 tutuksuz sanık da duruşma salonunda hazır bulundu.

Mahkeme heyeti duruşmada ilk olarak tanıkları dinledi.

Daha sonra söz verilen sanıklar ve avukatları ise tahliye taleplerini iletti.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu 28 sanıktan B.K, M.D. ve O.A'nın adli kontrol şartıyla tahliyelerine, 25'inin tutukluluk hallerinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

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