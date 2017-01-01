GÜNCELLEME - Adana'da kapalı otoparkta yangın

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ADANA (AA) - Adana'da bir sitenin kapalı otoparkında çıkan yangında bir otomobil kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, itfaiyeye merkez Seyhan ilçesi Pınar Mahallesi'nde Hafız Mehmet İlmiş Sitesi'nin otoparkında patlama olduğu ve yangın çıktığı bildirildi.

Bunun üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesine ait ikişer arazöz ve merdivenli itfaiye aracı ile birer CANKUR aracı ve su tankeri gönderildi. Polis ve sağlık ekipleri de bölgeye sevk edildi.

İtfaiye görevlileri yoğun duman nedeniyle oksijen tüpü takıp otoparkın darabasını kırarak alevlere müdahale etti. Bazı apartman sakinleri de site içinde bulunan araçlarını dışarı çıkararak olay yerinden uzaklaştırdı.

Duman nedeniyle 14 katlı binanın üst katlarında mahsur kalan iki kadın ve iki çocuk ise itfaiye merdiveniyle yere indirildi.

Yangının tamamen söndürülmesinin ardından bir otomobilin kullanılamaz hale geldiği belirlendi.

Ekipler, yaptıkları ilk çalışmada, patlama yaşanmadığını ve yangının bir otomobilin elektrik aksamından çıktığını tespit etti.

Aracı yanan Faik Kabadayı'nın, "Arabayı daha bu sabah almıştım." diyerek üzüntü yaşadığı görüldü.

- İtfaiyeciler yangını söndürürken arazözün teybi çalındı

Yangının söndürülmesinin ardından malzemelerini toplayan ekipler, araçları kontrol ettiklerinde 01 DGD 03 plakalı arazözdeki teybin çalındığını fark etti.

Durumun polise bildirilmesinin ardından şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.