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YEREL HABERLER  / KIRKLARELİ HABERLERİ
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Kırklareli'nde 21 kaçak yakalandı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:10

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan 21 kaçak yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kırklareli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Babaeski ilçesi ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınında yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti.

Jandarma ekipleri düzenledikleri operasyonda, Afganistan ve Pakistan uyruklu 21 yabancıyı yakaladı.

Yabancı uyruklular, jandarma komutanlığındaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.


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