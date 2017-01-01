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YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
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Bataklığa saplanan mandayı itfaiye kurtardı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:12

BOLU (AA) - Bolu'da bataklığa saplanan manda itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kurtarıldı.

Bolu Dağı'ndaki Yeşilköy köyünde yaşayan Fatma Güler Kılıçarslan'a ait ahırın kapısı açık kalınca 6 manda ormanlık alana kaçtı.

Kaçan mandaları yakalamak için çalışan Kılıçarslan, mandalardan birini Bolu Dağı Bakım İşletme Merkezinin bahçesinden geçen dere yatağında bataklığın içerisine saplanmış şekilde buldu.

Kılıçarslan, mandasının kurtarılması için itfaiye ve jandarmadan yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından mandayı saplandığı bataklıktan halatla çekerek çıkardı.

Mandasının kurtarıldığına sevinen Kılıçarslan ve komşusu çamurla kaplanan mandayı elleriyle temizledikten sonra kovalarla taşıdıkları sularla yıkadı.

Kaybolan diğer 5 manda ise ekiplerin araması sonucu ormanlık alanda bulundu.

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