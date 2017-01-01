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YEREL HABERLER  / IĞDIR HABERLERİ
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Sosyal medyada terör propagandasına tutuklama

22 Nisan 2017 Cumartesi, 10:46

IĞDIR (AA) - Iğdır'da düzenlenen terör operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 3'ü tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, farklı adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla gözaltına alınan 9 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yapılan sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden 3'ü "sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yapmak" ve "cumhurbaşkanına hakaret" suçlarından tutuklandı.

6 şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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