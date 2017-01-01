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Dik temel harflerle eğitime geçilmesi kararı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 12:19

KASTAMONU (AA) - Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Eyüp Akman, dik temel harflerle eğitime geçilecek olmasıyla ilgili, "Bitişik eğik el yazısı estetik açıdan hoştur fakat herkesin yetenek sahibi olmasını, güzel yazı yazmasını beklemek imkansızdır. Dolayısıyla bu değişiklik olumludur." dedi.

Akman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bir süre önce gelecek eğitim öğretim yılından itibaren bitişik eğik el yazısı yerine dik temel harflerle eğitime geçileceğinin açıklandığını hatırlattı.

Değişikliği çok olumlu bulduğunu dile getiren Akman, "Bitişik eğik el yazısı harf inkılabından sonra uzun süre kullanılmış bir sistemdir. O zaman kullanılmasında bir sakınca yoktu çünkü herkes o yıllara bitişik eğik el yazıyı yazıyordu. 1946'dan sonra bu sistem terk edilmeye başlanıp güzel yazı olarak değerlendirildi." ifadesini kullandı.

Bitişik eğik el yazısına tekrar 2005 yılında dönüldüğünü anımsatan Akman, "Bitişik eğik el yazısı son derece güzel ve estetik görünümlüdür. İyi yazıcılar tarafından yazıldığında estetikliği fark edilir ama mesela herkes resim yapamaz, yeteneğe sahip olması lazım. Dolayısıyla bitişik eğik el yazısını düzgün yazmak yetenek sahibi insanların işidir. Herkesten bunu bekleyemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Akman, bitişik eğik el yazısıyla eğitim başladıktan sonra çeşitli sıkıntılar yaşandığını anlatarak, bu konuda eğitim almadığı için öğretmenin konuya tam hakim olamadığını ve öğrenciye aktaramadığını söyledi.

"Bitişik eğik el yazısını öğretmen öğretemeyince, öğrenci yapamayınca sorunlar oluşmaya başladı." diyen Akman, şöyle devam etti:

"Bu alanda yapılmış bilimsel araştırmalar var. 2011 yılında bununla ilgili bir bildiri sunarak bitişik eğik el yazısının kaldırılması gerektiğini söylemiştim. Bitişik eğik el yazısı estetik açıdan hoştur fakat herkesin yetenek sahibi olmasını, güzel yazı yazmasını beklemek imkansızdır. Dolayısıyla bu değişiklik olumludur. Ayrıca çocuk sadece kendi yazılarında bitişik eğik el yazısı görüyor ama çevresindekiler dik temel harflerle yazıyor, kitaplarda dik temel harfler kullanılıyordu. Bitişik eğik el yazısında harf peşine harf kaygısına düşen çocuk kelimenin anlamını düşünmüyor. Bunun yerine estetikle uğraşıyor."

- "Cümle yöntemiyle okuma sistemine geçilmeli"

Akman, bitişik eğik el yazısıyla ses temelli okuma yazma öğretimine de geçildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu yöntemin de kalkması lazım. Cümle yöntemiyle okuma yazma öğretimine geçilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü cümle yönteminde bütünlük var. Ses temelli okuma yazma öğretiminde çocuk sesten yola çıkıyor, dolayısıyla anlam ortadan kalkıyor. Eski yöntemde çocuk önce cümleyi kavrar, sonra sesi anlamaya çalışırdı. Bilimsel olarak da insan beyni önce bütünü algılar, sonra ayrıntılara iner. Cümle yönteminde de durum böyledir. Çocuk cümleyi kavrayacak, sonra parçalara ayıracak ki yavaş yavaş onu anlamlandırabilsin. Bundan dolayı ses temelli okuma yazma öğretiminden de vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyorum."

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