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BURSA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün yürüttüğü proje kapsamında, 81 ilden öğrencilerin katıldığı "Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında, 910 öğrenci Bursa'ya geldi.

Gençlerin tarih ve medeniyet mirasıyla buluşturulması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının artırılması amacıyla düzenlenen gezi programında, dün Bilecik ve Kütahya'yı gezen 910 öğrenci, bugün Osmanlı devletinin ilk başkenti Bursa'yı yakından tanıma fırsatı buldu.

"Kuruluştan Çanakkale'ye Tarih ve Medeniyet Gezisi" kapsamında, Bursa'daki geziye rehber eşliğinde Muradiye Külliyesi'nden başlayan öğrenciler, daha sonra sırasıyla Tophane'deki Osmangazi ve Orhangazi türbeleri, Saltanat kapısı, Balibey Han ve Ulu Cami'nin çevresini ziyaret etti.

Gezi sırasından rehber Muharrem Altun tarafından öğrencilere bilgiler aktarıldı.

Kent Müzesi, Irgandı Köprüsü, Emir Sultan ve Yeşil Külliyelerini ziyaretleri ile Bursa gezisini tamamlayacak öğrenciler, akşam saatlerinde gerçekleştirilecek programda, tarihçi-yazar Yavuz Bahadıroğlu ve sanatçı Uğur Işılak ile bir araya gelecek.

Öğrenciler, yarın da bir kahramanlık destanın yazıldığı Çanakkale'yi gezecek.