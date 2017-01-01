Sınırda "23 Nisan coşkusu"

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş (VEDAŞ) ekipleri, Irak sınırındaki öğrencilere spor ile kırtasiye malzemesi dağıttı ve çocukların bayramlarını kutladı.

Şemdinli'nin Irak sınırındaki Umurlu İlk ve Ortaokuluna gelen VEDAŞ ekipleri, öğrencilere spor ile kırtasiye malzemesi dağıttı.

Öğrencilerin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayan ekipler, okul bahçesinde düzenlenen etkinliklere katıldı.

VEDAŞ İl Müdürü İsmail Özdemir, etkinlik için mesafe olarak en uzak noktada bulunan ama kalplerinin en derin köşesindeki okulu seçtiklerini söyledi.

Çocuklarla 23 Nisan'da bir arada olmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Özdemir, "Bu etkinliğimizi Muş, Bitlis ve Hakkari'deki bazı okullarımızda yaptık. Burada gördüğümüz çocuklar inşallah gelecekte birer mevki makam sahibi olurlar." dedi.

Okulun öğretmenlerinden Derya Yıldız da çocukların mutluluklarının gözlerinden okunduğunu belirterek, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.