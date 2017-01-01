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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "Kadınlar Çiçek Açıyor" sloganıyla düzenlenen 1. Uluslararası Turizm Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

Antalya Valiliği himayesinde, Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle Karaalioğlu Parkı'nda gerçekleştirilen festivalde, bando eşliğinde "Antalya Tarih, Kültür ve Sanat Turu" kortej geçişi yapıldı. Festival kapsamında park içinde "Anne kız çiçek açıyor", "Vintage Çiçek Pazarı", "Çiçek Sokağı" ve "Uluslar Çiçek Açıyor" alanları oluşturuldu.

Rusya Dostluk ve Kültür Derneği ve Ukrayna Ailesi Derneği çocuk grupları da çeşitli gösteriler sundu.

Kadınlar Çiçek Açıyor Antalya Turizm Projesi Yürütme Kurulu Başkanı Hatice Bozkurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, festivali Antalya turizmine kadınların katkısını ortaya koymak için hazırladıklarını söyledi.

Antalya'nın huzurlu ve neşeli bir şehir olduğunu anlatmak için çiçekli kıyafetlerle festivali yaptıklarını anlatan Bozkurt, katılımcıların da çoğunluğunun yabancı uyruklular olduğunu belirtti.

Festivalin çok eğlenceli geçtiğini kaydeden Rusya Dostluk ve Kültür Derneği Başkanı Marina Sorokina ise "Turizm festivali Antalya için çok önemli. Bu yıl Rusya'dan çok sayıda turist gelecek. Ruslar yaz sezonunun gelmesini bekliyor. Antalya çok güzel bir şehir. Kadınlar da burada çok mutlu." diye konuştu.

Festival yarın sona erecek.