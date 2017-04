Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç:

SAMSUN (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "Sandıktan çıkan sonucu tanımayanı bu millet de tanımaz. Sandıktan çıkan sonuç milli iradedir." dedi.

Kılıç, Ayvacık, İlkadım ve Kavak ilçelerinde partisinin teşkilatlarına teşekkür ziyaretinde bulundu.

Birilerinin sandıktan çıkan sonucu tanımadığını belirten Kılıç, "Sandıktan çıkan sonucu tanımayanı bu millet de tanımaz. Sandıktan çıkan sonuç milli iradedir." ifadesini kullandı.

Bazılarının demokrat olmaktan, demokrasiden bahsettiğini anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Diyorlar ki 'Sizin yönetiminizde yoğun şekilde güç var, otokrasi var'. Ondan sonra çıkıyorlar 'Sandığı tanımam' diyorlar. Otokrasinin nerede olduğu belli, sizde. Bir tanesi çıkıyor 'Meclisten çıkacağız' diyor. Sonra parti meclisi toplanıyor, 2 saat sonra Meclise dönüyorlar. Kafaları karıştı kafaları. Milletin kafası berrak, millet gayet rahat şekilde kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu işi karara bağlamıştır. Şimdi sadece kesin kararı bekliyoruz."

Demokrasilerde halk oylamasının sonucunu halkın belirlediğine işaret eden Kılıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu genel başkanlığa sandıktan gelmediği için herhalde, oradaki şeyi karıştırdı. 8'inci seçimini de kaybedince herhalde sandıkla olan ilişkisini gözden geçirmek zorunda kalacak ama Muharrem İnce ona cevabını vermişti. Hatırlayın, 'Biz bu genel başkanla bu yönetimle AK Parti'nin karşısında herhangi bir halk oylamasında seçime gidersek kaybederiz.' demişti. Vallahi helal olsun, doğru söyledi. Geleceği gördü. Demek ki geleceği görenler varmış aralarında. 18 maddenin oylandığı Meclisteki anayasa oylamasında çıkmışlardı, 'Gizli vermiyorsun, böyle yapıyorsun, yanlış yapıyorsun, açık veriyorsun'... Ya arkadaş, siz her şeyde bir şey mi arıyorsunuz? Şimdi çıkmışlar 'YSK niye böyle karar vermiş'. Kendi istedikleri şey olmayınca sorun. Bir de kabul et ya. 'Yendiler bizi sadıkta, millet kararını sadıkta verdi' de. Bunun yenmekle de alakası yok. Burada millet kazandı, Türkiye kazandı. Burada artık 'hayır' diyen kaybetti, 'evet' diyen kazandı değil, Türkiye kazandı ve Türkiye yoluna devam edecek."

Bir kişinin "Sayın İnce kargalarla uğraşsın" sözleri üzerine Bakan Kılıç, "Sayın İnce, Samsun'un Kavak ilçesinden sana selam var, (Git karga ile uğraş) diyorlar. Sayın Muharrem İnce, ben demedim Kavak diyor." diye konuştu.

Kılıç, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt'u eleştirerek, şunları söyledi:

"Bir tanesi ne dedi, 'Samsun'dan başlayacakmış, İzmir'e gidecekmiş, milleti denize dökecekmiş'. Ne oldu? Milletin içine çıkamıyor şimdi. Ben ona dedim, istifa et. Bir an önce istifa etsin, yoksa Meclise de gelemeyecek ben söyleyeyim. Evden çıkamıyor. Konya'dan çıkmış, apar topar toplamış götürmüşler. Vatandaşımızın güvenliğini sağlamak devletimizin görevi, o da bir vatandaş sonuçta. Ağzından çıkanı kulağı duymamış ama hayatı da bize emanet. O kadar polis ile onu koruyoruz. Neyse evinden fazla çıkmasın da arkadaşları da yormasın ama diyorum, istifa et, istifa. Kendin de kurtul biz de kurtulalım. Vallahi yorulduk (Samsun'a gelme, gelme) demekten. Neyse duydu, gelmiyor."

- "Adil olacağız ama acımayacağız"

Bölücü terör örgütü, FETÖ ve diğer terör örgütleri ile mücadelenin sonuna kadar devam edeceğini vurgulayan Kılıç, kararlılıklarından şüphe duyulmamasını istedi. Bakan Akif Çağatay Kılıç, şöyle konuştu:

"Adil olacağız ama acımayacağız. Bu millete nefret duyanlar, ihanet edenler kusura bakmasınlar, acımayı hak edecekleri bir şey yok. Bunlar millete ihanet ettiler, devlete ihanet ettiler. Bunun adını koyacaksınız. Darbeyi kınayanlar oldu. Böyle darbe mi olurmuş, şöyle darbe mi olurmuş, adını koyamıyorsunuz. FETÖ terör örgütünün başını çektiği darbeciler bu ülkeye darbe yapmaya kalktı, koy adını. Öyle etrafından dolan, adını söyleme... Adı ortada, FETÖ terör örgütü. Buna terör örgütü diyemiyorsan kusura bakma, benim kafamda şüphe olur o zaman. Bunlarla mücadele edeceğiz.

CHP'nin bazı sözcüleri diyor ki, 'Avrupa'nın gözlemcilerin ortaya koyduğu rapor'. Avrupa'nın gözlemci diye gönderdiği adam almış önüne terör örgütünün paçavrasını resim çektiriyor. FETÖ terör örgütünün oraya kaçanlarını himaye ediyor. 'Hayır' kampanyasına destek veriyor, ondan sonra tarafsız. Bunun neresi tarafsız. Adam sana ihanet edenler, hıyanet edenlerle, seni katetmeye çalışanlarla beraber olmuş. Sen ne diyorsun, 'gözlemci'. Yazıklar olsun sana ama bu samimiyetsizlikleri sandıkta cevabını alıyor."

Ziyaretlerde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun milletvekilleri Hasan Basri Kurt ve Orhan Kırcalı, AK Parti Samsun İl Başkanı Muharrem Göksel, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok da bulundu.