Seyahat acenteleri Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ni gezdi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) İstanbul Asya Bölge Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Ali Bilir, Afşin ilçesindeki Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin özellikle tarih ve kültür gezginleri için çok önemli bir yer olduğunu belirterek, mutlaka dünyaya tanıtılması, ülke turizmine kazandırılması gerektiğini söyledi.

Bilir, seyahat acenteleriyle, Kahramanmaraş Kültür ve Turizm Müdürlüğünce UNESCO Dünya Kültür Mirasları Geçici Listesi'nde yer alan Afşin Eshab-ı Kehf Külliyesi'ne düzenlenen geziye katıldı.

Gezi sırasında açıklama yapan Ali Bilir, Kahramanmaraş'ta çok fazla "değer" bulunduğunu söyledi.

Eshab-ı Kehf Külliyesi'nin turizm camiası ve özellikle yabancı gezginler için çok ilgi çekici bir yer olabileceğini ifade eden Bilir, " Eshab-ı Kehf Külliyesi daha çok tanıtılmalı. Burası özellikle tarih ve kültür gezginleri için çok önemli bir yer ve mutlaka dünyaya tanıtılması, ülke turizmine kazandırılması gerekiyor." dedi.

Eshab-ı Kehf'in tanıtılması için birlik olarak ellerinden geleni yapacaklarını belirten Bilir, "Ziyaretimizde Kahramanmaraş'ta otellerin yeterli olduğunu gördük. Hepsini bir kenara bıraktığımızda Kahramanmaraş'ın ve Afşin'in çok güzel bir mutfak kültürü olduğunu gördük. Buradaki izlenimlerimizi meslektaşlarımıza duyuracağız. Fakat asıl işi sürükleyecek olan yerel kalkınma potansiyelindeki paydaşlar olacak." ifadelerini kullandı.

UNESCO listesinde bulunan Eshab-ı Kehf'in özellikle inanç turizmini açısından önem taşıdığını dile getiren Bilir, "Burada Eyüp Sultan'ı hatırladım. Eyüp Sultan deyince insanların aklına ne geliyorsa içerisinde bulunmuş olduğumuz Eshab-ı Kehf Külliyesi de onu çağrıştırıyor." dedi.

Ali Bilir, ziyarete desteklerinden dolayı İl Kültür ve Turizm Müdürü Seydihan Küçükdağlı, Afşin Kaymakamı Ali Edip Budan, Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerine teşekkür etti.