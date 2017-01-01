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Evin balkonuna yüksek gerilim hattı direği devrildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:03

HATAY (AA) - Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, otomobilin çarptığı 24 metrelik metal yüksek gerilim hattı direği, 7. katta bulunan evin balkonuna devrildi.

Saraykent Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 DP 8919 plakalı otomobil, yol kenarındaki yüksek gerilim hattı direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direk, Bilkent Sitesi 2. Blok'a doğru devrildi. Direğin üst kısmı, Ender-Gülcan Doğan çiftine ait 7. kattaki evin balkonuna isabet etti.

Çevredeki vatandaşlar tarafından durumun polise bildirilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen elektrik dağıtım şirketi personeli çalışma başlattı.

Mahallenin elektrik enerjisi bir süre kesilerek metal elektrik direği vinç yardımıyla kaldırıldı.

- "Şans eseri kurtulduğumuza inanıyorum"

Ev sahibi emekli Ender Doğan, gazetecilere, eşinin evde yalnız olduğu sırada elektrik direğinin balkonlarına devrildiğini, durumu öğrenince panik yaşadığını söyledi.

Şans eseri olayda ölen ya da yaralananın olmadığını belirten Doğan, "Eşim ağlayarak beni aradı, binanın büyük bir gürültüyle sarsıldığını söyledi. Geldik baktım direk evin balkonuna geçmiş. Balkonumda bitkilerim var, bunları suluyor olabilirdim, komşum balkonda çay içiyor olabilirdi. Şans eseri kurtulduğumuza inanıyorum." diye konuştu.

Mahalle sakinlerinden Kemal Barık ise direğe çarpan araç sürücüsünün hızlı bir şekilde seyir halinde olduğunu iddia etti.

Çarpmanın etkisiyle devrilen direğin büyük bir gürültüyle evin balkonuna devrildiğini ifade eden Barık, "Herkes bir an panik olduk. Kazayı yapan sürücü de kaçtı." dedi.

Polis ekipleri, kaçan sürücüyü arıyor.

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