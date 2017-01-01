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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Moore Muğla'da

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:05

MUĞLA (AA) - İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Richard Moore, Muğla Valisi Amir Çiçek ile Sakin Kent Akyaka Mahallesi'nde bir araya geldi.

Büyükelçi Moore'un Akyaka ziyaretinde, Vali Çiçek'in yanı sıra Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Ula Kaymakamı Ali Yılmaz, Jandarma Alay Komutanı Yavuz Özfidan, Emniyet Müdürü Hakan Çetinkaya, Kültür ve Turizm Müdürü Veli Çelik, İngiltere'nin Marmaris Fahri Konsolosu Doğan Tugay katıldı.

Çiçek, Muğla'nın her yıl yaklaşık 1,5 milyon İngiliz turiste ev sahipliği yaptığını, kentin iklim, tarih ve doğal güzellikler açısından alternatif turizm türlerine çok uygun olduğunu anlattı.

Büyükelçi Moore da ülkelerinden Türkiye'ye gelen turistlerin en fazla Muğla'yı tercih ettiğini vurguladı. Vatandaşlarının Muğla'da kendilerini güvende hissettiklerini dile getiren Moore, İngiltere halkının her zaman Türkiye'nin yanında yer aldığını ve bundan sonra da böyle devam edeceğini belirtti. Moore, "Muğla'da doğal güzellikler, tarihi yapılar ve en önemlisi Türk misafirperverliği bizi çok etkiliyor. Ben de sık sık bu bölgeye eşim ve ailemle geliyorum." diye konuştu.

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