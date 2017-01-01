Marmaris'te "Balık Şenliği" düzenlendi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen "Balık Şenliği" kapsamında düzenlenen yarışmada, çocuklar ve aileleri, en çok balığı yakalamak için mücadele etti.

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesince organize edilen, Marmaris Kaymakamlığı, belediye, Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ve Marmaris Liman Başkanlığının destekleriyle gerçekleştirilen "Marmaris Balık Şenliği" kapsamında, balık tutma yarışması yapıldı.

Cennet Adası açıklarında gerçekleştirilen yarışmaya, 8-12 yaşlarında 42 çocuk ile aileleri katıldı. 8 balıkçı teknesinde avlanan çocuklar ve ailelerinin güvenliğini Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sağladı.

Yarışmadan önce Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yetkilisi Çağdaş Seyyar, çocuklara deniz canlıları ve avlanma hakkında bilgi verdi.

- "Geleneksel ve uluslararası hale getireceğiz"

Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Başkanı Hasan Mengi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilkini gerçekleştirdikleri balık tutma şenliğini geleneksel ve uluslararası hale getireceklerini söyledi.

Mengi, "Çocuklarımız mutlu olsun, aileleriyle saatler sürecek ortak bir faaliyet düzenlesinler diye bu şenliği yaptık. Bu bir başlangıç. Çocuklarımıza denizi sevdirmek, balığı sevdirmek için düzenliyoruz. Denizle iç içe bir ilçede büyüyen çocuklarımıza yaşamın denizde de olduğunu göstermek istiyoruz." dedi.

Mengi, şenlik kapsamında bugün tutulacak balıkların yarın tüketileceği bir aktivite düzenleneceğini kaydetti.



