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Hastalara "Nefes" hastanede üretiliyor

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:33
Hastalara "Nefes" hastanede üretiliyor

ERZİNCAN (AA) - Erzincan Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde kurulan sistem sayesinde, hastaların ihtiyacı olan tıbbi oksijen gazı yerinde üretiliyor.

Hastanenin başhekimi Yrd. Doç. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 300 bin liralık yatırımla hastane bahçesine kurulan oksijen üretim ve depolama sistemi sayesinde, hastalara tıbbi gaz tedariki sağladıklarını söyledi.

Sistem sayesinde, hastanenin tıbbi oksijen gazı ihtiyacının yerinde üretilerek depolandığını ve hastalara ulaştırıldığını anlatan Kuyrukluyıldız, şunları kaydetti:

“Medikal oksijen gazı, hastalarımızın günlük ihtiyacında yer kaplayan önemli bir kalem. Hastanemiz açıldığı günden bu yana kurduğumuz medikal oksijen üretim sistemi mevcut. Bu sistemle hastalarımızın ihtiyaç duyduğu nefesi, en güvenli şekilde onlara temin ederken aynı zamanda maliyet açısından en karlı sistemi de kurmuş olduk. Sistem, atmosferdeki havayı ve mevcut ortamdaki oksijeni alıp yoğunlaştırıyor. Sistem sayesinde jeneratör hem oksijen üretiyor, hem denetliyor, hem de bu oksijeni kullanıyor."

Başhekim Kuyrukluyıldız, bu sistem sayesinde hem taşıma bedelinden hem de personelden tasarruf ettiklerini, taşıma sırasında oluşabilecek kaza riskini de ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

Hastalar için kullanılan bazı malzemeleri üretmek için projeler geliştirdiklerini anlatan Kuyrukluyıldız, "İhtiyaçlarımızı kendi imkanlarımız ölçüsünde karşılamayı ilke edinerek, kendi kendimize yeten bir hastane hedefliyoruz. Bunun için çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

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