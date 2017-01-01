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Futbol: Spor Toto Süper Lig

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:36


Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Igiebor, Petrucci, Süleyman Koç, Edomwonyi, Kweuke

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan, Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro, Cengiz Ünder, Adebayor

Goller: Dk.15 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Süleyman Koç (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Kweuke, Dk. 38 Petrucci (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Alparslan Erdem (Medipol Başakşehir)


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçının ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

2. dakikada Robin Yalçın'ın kısa pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Edomwonyi'nin bekletmeden vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

14. dakikada ev sahibi ekip gole yaklaştı. Sol taraftan ceza sahası içine giren Edomwonyi'nin yerden pasında Süleyman Koç penaltı noktası üzerinde topla buluştu. Bu futbolcunun yerden sert şutunda filelere gitmekte olan topa son anda ayak koyan Yalçın Ayhan tehlikeyi uzaklaştırdı.

15. dakikada Medipol Başakşehir, kaleyi bulan ilk şutunda öne geçmeyi başardı. Sağ kanattan Caicara'nın kısa pasında topla buluşan Mahmut Tekdemir, bekletmeden Alparslan Erdem'i gördü. Bu futbolcu yaklaşık 20 metreden şutunda meşin yuvarlağı köşeden filelere gönderdi: 0-1

28. dakikada Çaykur Rizespor defans oyuncularından seken topu takip eden Cengiz Ünder'in yaklaşık 25 metreden sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

42. dakikada ev sahibi ekip beraberliği yakaladı. Kweuke'nin sağdan ceza sahası içerisine ortasında Edomwonyi'nin ayağından seken top takım arkadaşı Süleyman Koç'un önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Volkan Babacan'ın sağından filelere gönderdi: 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

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