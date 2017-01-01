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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Antalyaspor'dan öğrencilere ziyaret

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:37
Antalyaspor'dan öğrencilere ziyaret


ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig takımlarından Antalyaspor'un futbolcuları, teknik heyeti ve yöneticileri, yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla ilkokul öğrencileriyle bir araya geldi.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamaya göre kırsal kesimdeki Kirişçiler Mahallesi'ni ziyaret eden kırmızı-beyazlılar, Kirişçiler İlkokulunda öğrencilere ve öğretmenlere hediyeler verdi.

Ziyarette, Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, teknik direktör Rıza Çalımbay, kulüp genel koordinatörü Servet Çavuşoğlu, yardımcı antrenör Servet Çetin, takım menajeri Cem Deda, futbolcular Sandro Raniere, Zeki Yıldırım, Deniz Kadah ve Harun Alpsoy, öğrencilerle sohbet etti.

Kirişçiler İlkokulu Müdürü Ramazan Eğriboyun, Antalyaspor ekibine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, öğrencilerin heyecanla futbolcuları beklediğini söyledi. Eğriboyun, "Çocuklarımıza, yaptığınız bu ziyaretle Antalyaspor sevgisi aşıladınız. Onlara unutamayacakları bir anı verdiniz." ifadesini kullandı.

Teknik direktör Çalımbay ile futbolculardan imza alan çocuklar, kırmızı-beyazlıları tezahüratlarla uğurladı.

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