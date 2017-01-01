"Sakin şehir"in elma ağaçları çiçek açtı

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ISPARTA (AA) - Türkiye'nin en önemli elma üretim merkezlerinden "Sakin şehir" Eğirdir'de elma ağaçları çiçek açtı.

Eğirdir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, gölün havasından dolayı aroma ve lezzet bakımından dünyada en kaliteli elma üretiminin yapıldığı "Sakin şehir" Eğirdir'de, elma ağaçlarının açtığı çiçekler, meyve rekoltesinin de habercisi olarak biliniyor. Geçen yıl yapılan üretimle Ortadoğu ülkelerine yapılan ihracat, elma üreticilerin yüzünü güldürmüştü.

Eğirdir Belediye Başkanı Ömer Şengöl, Türkiye'de üretilen her 4 elmadan birinin Eğirdir'de yetiştiğini bildirdi. Kalite, lezzet ve aroması ile dünyada en kaliteli elmanın ilçede yetiştiğini ifade eden Şengöl, şunları kaydetti:

"Bunu biz iddia etmiyoruz, üniversitelerin ziraat fakültesi hocaları ve bu iş üzerine ihtisas yapmış bilim adamlarının yaptığı araştırmalar sonucu gösteriyor. İlçemizde üretilen elma, uygun iklim şartları, toprak yapısı ve rakımı nedeniyle Türkiye'deki muadillerinden ayrılıyor. Bu nedenle Isparta'da yetişen elma iç ve dış piyasada en çok tercih edilen çeşitlerin başında geliyor. Bahar aylarının gelmesiyle de elma ağaçlarımız çeşidine göre çiçek açmaya başladı."

Öte yandan, elma ağaçlarının renkli çiçekleri, fotoğrafçıların da objektifine yansıdı.



