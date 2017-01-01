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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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Kore gazisi Yamak'ın cenazesi defnedildi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:51
Kore gazisi Yamak'ın cenazesi defnedildi

TRABZON (AA) - Trabzon'da vefat eden Kore gazisi Bekir Yamak'ın cenazesi, askeri törenle toprağa verildi.

Vakfıkebir ilçesinin Kirazlık Mahallesi'ndeki Sahil Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Yamak'ın (87) yakınlarının yanı sıra Vali Yücel Yavuz, AK Parti MKYK Üyesi ve Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, Vakfıkebir Kaymakamı Mesut Yakuta, Belediye Başkanı Muhammet Balta, Muharip Gaziler Derneği Trabzon Şube Başkanı Seyyah Sağıroğlu ile gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Yamak'ın Türk bayrağına sarılı tabutu, kılınan namazın ardından askerler tarafından cenaze aracına taşındı. Cenaze, aynı mahalledeki aile mezarlığında defnedildi.

Vali Yavuz, defnin ardından tabuta sarılan Türk bayrağını gazinin yakınlarına teslim etti.


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