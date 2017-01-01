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Abant'ta "Uluslararası Yoga Festivali"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 14:58
Abant'ta "Uluslararası Yoga Festivali"

BOLU (AA) - Doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı'nda Uluslararası Yoga Federasyonu ve Yoga Akademisi tarafından "Uluslararası Yoga Festivali" düzenlendi.

Tabiat Parkı'ndaki bir otelde iki gün devam edecek festivale, Türkiye'nin çeşitli illerinin yanı sıra ABD, İngiltere, Rusya, İspanya ve Japonya gibi ülkelerden yaklaşık 300 kişi katıldı.

Festival kapsamında katılımcılar 12 pratik yoga çalışması yaptı.

Uluslararası Yoga Federasyonu Başkanı Akif Manaf, gazetecilere yaptığı açıklamada, festival kapsamında meditasyon, nefes, zayıflama için yoga ve gevşeme çalışmaları yapıldığını söyledi.

Festivalin benzerini yılda 12 kez düzenlediklerini belirten Manaf, Yoga Akademi iş birliğiyle dünyada bir ilke imza attıklarını, sloganlarının da "Yıl boyu festival, yıl boyu yoga" olduğunu aktardı.

Manaf, gerçek yoganın bir spor olduğuna vurgu yaparak, "Gerçek yoga evrensel bir spordur. Biz senelerce dünyada ve Türkiye'de gerçek yogayı bir spor olarak tanıttık, spor olarak uyguladık. Bu konuda da büyük gelişmeler var. Uluslararası yoga şampiyonaları düzenliyoruz. İki ayda bir turnuva düzenliyoruz. Şampiyonları belirliyoruz." diye konuştu.

Bundan sonraki hedeflerinin yogayı olimpiyatlara taşımak olduğunu ifade eden Manaf, uluslararası olimpiyat komitesiyle bağlantı kurduklarını, Gençlik ve Spor Bakanı'na bu teklifleri sunduklarını dile getirdi.

Manaf, "Göreceksiniz bir süre sonra yoga artık bir spor olarak olimpiyatlara katılacak." dedi.

Şu an yoganın resmi bir spor olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı Herkes İçin Spor Federasyonunun nezdine dahil olduğunu, artık yogayı bir spor olarak uygulayacaklarını kaydeden Manaf, yoga sporcuları olacağını, bunu spor olarak yapmayanlara da "yoga yapıyor" demeyeceklerini, net bir ayrım olacağını ifade etti.

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