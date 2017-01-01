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Tokat merkezli yolsuzluk operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:12

TOKAT (AA) - Tokat merkezli 8 ilde, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 30 kişiden 12'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince cezaevine akaryakıt alımı için yapılan ihaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan Z.Y, A.D, M.Ç, M.Ö, B.S, Ö.E, V.P, H.A, M.D, M.Ö, F.O. ve K.D. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer zanlılar ise 7'si adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

Tokat merkez olmak üzere İstanbul, Ankara, Çankırı, Sakarya, Samsun, Rize ve Edirne'de 18 Nisan'da belirlenen adreslere polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 30 kişi, Tokat T Tipi Kapalı ve Açık Cezaevi'nin akaryakıt ihalesine fesat karıştırdıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Cezaevinin akaryakıt ihalesini alan şirketin para trafiğini Bank Asya üzerinden gerçekleştirdiği, şüphelilerden bazılarının Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları da iddia edilmişti.

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