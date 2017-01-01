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YEREL HABERLER  / MARDİN HABERLERİ
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Kamyonet yakıt dolum pompasına çarptı: 9 yaralı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:23
Kamyonet yakıt dolum pompasına çarptı: 9 yaralı

MARDİN (AA) - Mardin'de bir kamyonetin akaryakıt istasyonunda yakıt dolum pompasına çarpması sonucu 9 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Muhsin Irmak yönetimindeki 47 AP 878 plakalı kamyonet, merkez Artuklu ilçesi Diyarbakır Kapı Mahallesi hava radar mevkisinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir akaryakıt istasyonuna girdi.

Kamyonetin yakıt dolum pompasına çarpması sonucu sürücü Irmak, kamyonetteki 7 kişi ve istasyondaki Mahsun Amak yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazada kamyonetin çarptığı yakıt dolum pompası yerinden söküldü, istasyonda hasar oluştu.

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