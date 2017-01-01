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GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde kaldırımda yürüyen bir kişi, kaldırıma çıkarak bir işyerine çarpan otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Sabah saatlerinde Birecik Caddesi'deki iş yerini açmaya gelen İbrahim Erkılıç, dükkan kapısının bulunduğu bölümde hasar oluştuğunu görünce güvenlik kamerası görüntülerini inceledi.

Videolarda bir otomobilin iş yerine çarptığını izleyen Erkılıç, durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, iş yerinde hasara yol açan kazayla ilgili görüntüleri inceleyerek çalışma başlattı.

Görüntüde, caddede ilerleyen ve sürücüsünün ismi öğrenilmeyen bir otomobilin seyir halindeyken bir anda kaldırıma çıkarak su ve tüp satışı yapan iş yerine çarpması ve o sırada kaldırımda yürüyen bir vatandaşın otomobili son anda fark edip kaçması yer aldı.

İbrahim Erkılıç, yaralı ya da can kaybı olmamasıyla teselli bulduklarını belirterek, "Allah'a çok şükür. Sadece maddi hasar var. Durumu polise bildirdik. Gerekeni yapacaklar." dedi.