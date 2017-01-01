Siirt'te 3 bin 500 yıllık yolda doğa yürüyüşü

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SİİRT (AA) - Siirt'te 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nda doğa yürüyüşü gerçekleştirildi.

Siirt Valiliğince, Botan Vadisi'ni Siirt'e bağlayan yol olarak bilinen tarihi Akabe Yolu'nda düzenlenen yürüyüşe, Vali Mustafa Tutulmaz, Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, İl Emniyet Müdürü Mustafa Tokyay, kamu kurumlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Siirt E Tipi Kapalı Cezaevi önünde başlayan yürüyüş, 3 bin 500 yıllık Akabe Yolu'nun geçilmesinin ardından Botan Çayı kenarında, yamaç paraşütü gösterisiyle son buldu.

Vali Tutulmaz, geleneksel hale gelen doğa yürüyüşünün bu yıl dördüncüsünü düzenlediklerini söyledi.

Akabe Yolu'nun önemli bir tarihi alan olduğuna işaret eden Tutulmaz, "Doğa yürüyüşçüleri Türkiye'nin her yerinden buraya gelecektir ama bunun tek şartı var, huzurun sağlanmasıdır. Huzuru sağlama yolunda önemli bir aşamaya geldik. Devletimizin kararlılığı, güvenlik güçlerimizin gayretli çalışması ve vatandaşlarımızın desteğiyle inşallah bu yıl biz bu terörü yerle bir edeceğiz, vatandaşın gündeminden çıkaracağız." dedi.

Doğa yürüyüşündeki amaçlarının vatandaşı spora alıştırmak olduğunu kaydeden Tutulmaz, aynı zamanda önemli değerleri de gün yüzüne çıkaracaklarını ifade etti.

Bu yolun yapılacak çalışmalarla ilerde Türkiye'nin gündeminde olacağını belirten Tutulmaz, "Bu konuda da çalışmalarımıza bu yıldan itibaren başlayacağız. İnşallah yapacağımız projeyle bu yolu herkesin rahat gezebileceği konuma getireceğiz. Şu anda da Siirt’te çok güzel, huzurlu bir ortamımız var. Bu ortamı sağlayan güvenlik güçlerimize ve halkımıza teşekkür ediyorum. Etkinliğe katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Yürüyüşe katılan vatandaşlardan Mehmet Emin Ünal, insanların doğadan uzaklaştıklarına işaret ederek, bu tür etkinliklerin sürekli düzenlenmesini istedi. Ünal, "Sağlıklı nesiller sağlıklı fikir ve düşünceler üretir. Bu etkinliklerin yılda bir kez değil periyodik aralıklarla yapılmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Ayhan Mergen de "bu yolun tarih koktuğunu" ifade ederek, herkesi yürümeye davet etti.

Etkinlikte, Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Butur, Botan Vadisi'ne karşı türkü seslendirdi. Yürüyüşün ardından Siirt Valiliği tarafından yürüyüşe katılan vatandaşlara yemek ikram edildi.