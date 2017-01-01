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Marmarabirlik'te kar payı dağıtımına onay

22 Nisan 2017 Cumartesi, 15:50

BURSA (AA) - Marmara Zeytin Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Marmarabirlik) Yönetim Kurulu'nun üretici ortaklara toplam 17 milyon lira kar payı dağıtılması yönündeki kararı, 2015-2016 Olağan Mali Genel Kurulunda onaylandı.

Marmarabirlik'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin 2015-2016 Olağan Mali Genel Kurulu, Başköy Tesisleri'ndeki toplantı salonunda gerçekleştirildi. Divan başkanlığını Ergün Sürücü'nün yaptığı kurula 8 kooperatiften 286 birlik temsilcisi katıldı.

Kurulda tüm maddeler oy birliğiyle kabul edilirken Marmarabirlik ve üreticinin geleceği için önemli kararlar alındı. Genel Kurulda, üretici ortaklara 1 Haziran'dan itibaren toplam 17 milyon lira kar payı dağıtılmasına ilişkin madde delegelerin büyük coşkusuyla kabul edildi.

Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, burada yaptığı konuşmada, 2016-2017 ürün alım kampanyasının başladığı 22 Ekim'den itibaren toplam 137,5 milyon lira karşılığında 31 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu bedelin tamamının hasat devam ederken 29 Aralık'ta ödendiğini anımsatan Asa, bunun birliğin tarihinde bir ilk olduğuna dikkati çekti.

Asa, geçen yıl 50 kuruş olan kilogram başına gübre ve ilaç kredi desteğinin 1 liraya çıkarıldığını belirterek, düzenli ürün teslimatı yapan ortakların gübre ve zirai ilaç limitlerinin yüzde 100 artırıldığını bildirdi.

- İhracat hedefi 30 milyon dolar

Geçen yıl bütün olumsuzluklara rağmen 34 bin ton ürün satışı yapılarak 373 milyon lira net ciro elde edildiğini belirten Asa, "2016 yılında 51 ülkeye yapılan 6 bin 100 ton ihracatla Marmarabirlik tarihinde bir ilk yaşanmıştır. 4 yıl üst üste sektörün ihracat şampiyonu olan Marmarabirlik'in ihracatı, 2009 yılına göre yüzde 70 artmıştır. Ayrıca Rusya, Sudan, Afganistan, Pakistan ve Maldivler ile ihracat yapılan ülke sayımız 56'ya yükselmiştir. Hedefimiz, önümüzdeki yıllarda Marmarabirlik'in ihracatını 30 milyon dolarlara çıkarmaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Asa, birlik olarak daha büyük hedefler belirlediklerini vurgulayarak, "2017 yılı için 400 milyon lira ciro hedefi belirledik. Ayrıca Kooperatifçilik Genel Müdürlüğünün eylem planı çerçevesinde, 2023 yılında 50 bin ton ürün satışı yapmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Kar pay dağıtımı 1 Haziran'da başlayacak

Yeni yatırımlarla satışların yüzde 70 arttığını belirten Asa, şunları kaydetti:

"Şimdi sıra ortaklarımıza kar payı dağıtımına gelmiştir. Marmarabirlik ilk defa kendi öz kaynaklarıyla kar payı dağıtacaktır. 2010 yılında çizdiğimiz projeksiyon çerçevesinde karlı bir yapıya kavuşan Marmarabirlik, kar payı dağıtarak ortaklarına desteğini sürdürmektedir. Görev başına geldiğimiz günden bu yana ortağının yanında olan Marmarabirlik Yönetim Kurulunun aldığı karar doğrultusunda genel kurulun onayıyla 1 Haziran'dan itibaren ortaklarımıza toplam 17 milyon lira kar payı dağıtılacaktır. Kooperatiflerimize ve ortaklarımıza hayırlı uğurlu olsun."

2017-2018 kampanya döneminin hazırlıklarına da şimdiden başladıklarını bildiren Asa, "Marmarabirlik olarak önümüzdeki kampanya döneminde öncelikli hedefimiz ortalama 250 milyon lira alım bütçesiyle en az 50 bin ton ürün almak, bunun yanında 200 milyon lira nakitle kampanya dönemine girmektir." ifadesini kullandı.

Asa, Ar-Ge şirketi kurulum çalışmalarının devam ettiğini, ortaklara zeytin fidanı dağıtımının önümüzdeki yıl da süreceğini, organik gübre üretimi projesi kapsamında çalışmalara başlandığını da kaydetti.

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