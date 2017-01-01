Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Bülent Yıldırım, Asım Yusuf Öz, Hakan Yemişken
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Fink, Yakoubi, Saadane, Dhurgham İsmail, Robin Yalçın, Igiebor (Dk. 64 Oğuz Han Aynaoğlu), Petrucci, Süleyman Koç, Edomwonyi (Dk. 88 Özgür Çek), Kweuke (Dk. 70 Jantscher)
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Yalçın Ayhan (Dk. 81 Attamah), Epureanu, Alparslan Erdem, Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Mossoro (Dk. 68 Mustafa Pektemek), Cengiz Ünder (Dk. 68 Napoleoni), Adebayor
Goller: Dk.15 Alparslan Erdem, Dk. 71 Mustafa Pektemek, Dk. 90+1 Emre Belezoğlu (penaltıdan) (Medipol Başakşehir), Dk. 42 Süleyman Koç, Dk. 59 Caicara (kendi kalesine), Dk. 90+5 Özgür Çek (penaltıdan) (Çaykur Rizespor)
Kırmızı kart: Dk. 90 Edomwonyi (yedek kulübesinde) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Kweuke, Dk. 38 Petrucci, Dk. 89 Fink, Dk. 90+5 Özgür Çek (Çaykur Rizespor), Dk. 45+1 Alparslan Erdem, Dk. 85 Epureanu, Dk. 90+5 Emre Belözoğlu (Medipol Başakşehir)
RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasındaki Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı 3-3 berabere bitti.
47. dakikada Visca ile paslaşan Mossoro'nun ceza sahası içine girdikten sonra plase vuruşunda top az farkla üstten auta gitti.
52. dakikada kazanılan köşe vuruşunda Visca'nın soldan ceza sahası içerisine ortasında defansın uzaklaştırmaya çalıştığı top Mahmut Tekdemir'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sol çaprazda yerden sert şutunda kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı ayakları ile çelmeyi başardı.
59. dakikada Çaykur Rizespor yeniden öne geçti. Kweuke'nin sağdan ceza sahası içine pasında Petrucci, çizgiye yakın yerde Yalçın Ayhan'dan sıyrıldı. Altı pas içerisine yerden sert çıkardığı topu Caicara ters vuruşla kendi filelerine gönderdi: 2-1
71. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Emre Belözoğlu ile paslaşan Mustafa Pektemek'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda bekletmeden vuruşunda top filelerle buluştu: 2-2
83. dakikada Visca'nın sağdan ceza sahası içerisine ortasında arka direkte Napoleoni topu kafayla Mustafa Pektemek'in önüne indirdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda Saadane meşin yuvarlağı çizgiden çıkarmayı başardı.
86. dakikada kazanılan faul atışında Süleyman Koç'un ceza sahası içerisine ortasında Sadaane'nin kafa vuruşunda yan direğe çarpan top oyun alanına döndü.
89. dakikada Medipol Başakşehir penaltı kazandı. Hakem Bülent Yıldırım, Fink'in ceza sahası içinde Napoleoni'ye yaptığı müdahale sonrası penaltı noktasını gösterdi. 90+1. dakikada penaltı atışını kullanan Emre Belözoğlu'nun vuruşunda top filelere gitti: 2-3
90+3. dakikada hakem Bülent Yıldırım bu kez Çaykur Rizespor lehine penaltı kararı verdi. Kaleci Volkan Babacan'ın Saadane'ye müdahalesi sonrası kazanılan penaltıyı 90+5. dakikada kullanan Özgür Çek, maçın sonucunu belirledi: 3-3