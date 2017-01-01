22 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de "Ters Lale Şenliği" düzenlendi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:14
Hakkari'de "Ters Lale Şenliği" düzenlendi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Ters Lale Şenliği" düzenlendi.

Merzan Futbol Sahası'nda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliği, bisiklet turu, yemek yarışması ile tahta bacak, palyaço ve yamaç paraşütü gösterileri yapıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehir merkezinden başlattıkları bisiklet turunu şenlik alanında tamamlayan Gençlik Merkezi Bisiklet Kulübü üyeleri, Vali Toprak’a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öperek teslim alan Toprak, sporcuları kutlayarak plaket verdi.

Toprak, şenlikte yaptığı konuşmada, festival ve şenlikler sayesinde kentin sahip olduğu değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Hakkari'de her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Ters lale, endemik, dünyanın sadece belirli bölgelerinde yetişen bir bitki. Bu bitki hem eczacılıkta hem tıp alanında kullanılıyor. Ayrıca ticareti ve ekonomik değeri de oluşmaya başladı. Dünyada eşi, benzeri olmayan, yerine göre bir metreye kadar uzayan ters lalemizi ülkemize ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz."

Şenliğe Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.

İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de öğretmenler arası voleybol turnuvası
YEREL

HAKKARİ'DE ÖĞRETMENLER ARASI VOLEYBOL TURNUVASI
Sınırda &quot;23 Nisan coşkusu&quot;
YEREL

SINIRDA "23 NİSAN COŞKUSU"
Hakkari'nin kurtuluşunun 99. yıl dönümü kutlandı
YEREL

HAKKARİ'NİN KURTULUŞUNUN 99. YIL DÖNÜMÜ KUTLANDI

Hakkari'de tarihi heyecan
YEREL

HAKKARİ'DE TARİHİ HEYECAN
Vedaş sınırdaki öğrencilere kırtasiye malzemesi hediye etti
YEREL

VEDAŞ SINIRDAKİ ÖĞRENCİLERE KIRTASİYE MALZEMESİ HEDİYE ETTİ
Durankaya'da 23 Nisan coşkusu
YEREL

DURANKAYA'DA 23 NİSAN COŞKUSU
Hakkari'nin imar planı değişecek
YEREL

HAKKARİ'NİN İMAR PLANI DEĞİŞECEK

Hakkari'de toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasaklandı
YEREL

HAKKARİ'DE TOPLANTI VE GÖSTERİ YÜRÜYÜŞLERİ YASAKLANDI
Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler yasaklandı
YEREL

HAKKARİ'DE GÖSTERİ VE YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI
Genel Başkan Ceylan öğrencilerle buluştu
YEREL

GENEL BAŞKAN CEYLAN ÖĞRENCİLERLE BULUŞTU
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'nin imar revizyonu başladı
YEREL

HAKKARİ'NİN İMAR REVİZYONU BAŞLADI
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin memleketleri
FİSKOS

EBRU ŞALLI BAKIN NERELİYMİŞ...

 1
  • 2 'Çok iyi oldu bence'
  • 3 Onu tanıyabildiniz mi?
  • 4 Yatak pozu sosyal medyayı salladı!