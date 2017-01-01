Hakkari'de "Ters Lale Şenliği" düzenlendi

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HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Ters Lale Şenliği" düzenlendi.

Merzan Futbol Sahası'nda, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce düzenlenen etkinlikte uçurtma şenliği, bisiklet turu, yemek yarışması ile tahta bacak, palyaço ve yamaç paraşütü gösterileri yapıldı.

Vali Cüneyit Orhan Toprak, yemek yarışmasında dereceye girenlere ödüllerini verdi ve çocuklarla yakından ilgilendi.

Şehir merkezinden başlattıkları bisiklet turunu şenlik alanında tamamlayan Gençlik Merkezi Bisiklet Kulübü üyeleri, Vali Toprak’a Türk bayrağı hediye etti. Bayrağı öperek teslim alan Toprak, sporcuları kutlayarak plaket verdi.

Toprak, şenlikte yaptığı konuşmada, festival ve şenlikler sayesinde kentin sahip olduğu değerleri Türkiye'ye ve dünyaya tanıttıklarını söyledi.

Hakkari'de her mevsimin ayrı bir güzelliği olduğunu anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Ters lale, endemik, dünyanın sadece belirli bölgelerinde yetişen bir bitki. Bu bitki hem eczacılıkta hem tıp alanında kullanılıyor. Ayrıca ticareti ve ekonomik değeri de oluşmaya başladı. Dünyada eşi, benzeri olmayan, yerine göre bir metreye kadar uzayan ters lalemizi ülkemize ve dünyaya tanıtmaya çalışıyoruz."

Şenliğe Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Vali Yardımcısı Bekir Abacı, İl Kültür ve Turizm Müdürü İdris Ağacanoğlu, kurum müdürleri, vatandaşlar ve çocuklar katıldı.