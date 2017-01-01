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YEREL HABERLER  / AKSARAY HABERLERİ
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Geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:15
Geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü

AKSARAY (AA)- Aksaray'da, 41. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında, 700 kişinin katılımıyla geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü gerçekleştirildi.

Halk oyunları gösterileri ve müzik dinletisinin ardından ziyaretçiler, vadi içinde 14 kilometre yürüyüş yaptı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada Sultanhanı beldesinde başlayan 41. Turizm Haftası'nın, resim sergileri, yöresel yemek yarışmasının ardından geleneksel Ihlara Vadisi yürüyüşü ile tamamlandığını söyledi.

Ihlara Vadisi'nin, Kapadokya'nın önemli bir turizm merkezi olduğunu belirten Doğan, bölgenin her yıl yarım milyon turist tarafından ziyaret edildiğini ifade etti.

Vadinin Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olduğuna dikkati çeken Doğan, "Vadiye gelen turistler, Melendiz Çayı'nın şırıltısı ile vadi içerisindeki freskli kiliseleri gezebiliyor. Burada 10 binin üzerinde kaya oyma mekanı mevcut. Ziyaretçilerimiz doğanın güzelliklerini yaşarken, buradaki kültür değerlerini de yakından görme imkanı buluyor." diye konuştu.


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