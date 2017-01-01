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YEREL HABERLER  / ŞANLIURFA HABERLERİ
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Şanlıurfa'daki terör saldırısı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:25
Şanlıurfa'daki terör saldırısı

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir teröristin etkisiz hale getirildiği bombalı araçla gerçekleştirilen saldırının ardından güvenlik önlemleri arttırıldı.

Alınan bilgiye göre, Suruç Devlet Hastanesi yakınlarında akşam saatlerinde yaşanan terör saldırısıyla ilgili soruşturma sürdürülüyor. Bu kapsamda güvenlik güçleri, Şanlıurfa kent merkezi ve Suruç'ta güvenlik önlemlerini arttırdı.

Şanlıurfa'daki uygulama noktalarında araçları durdurup arama yapan ekipler, yoğunlaştırdıkları uygulamalara devam ediyor.

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