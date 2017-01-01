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ANTALYA (AA) - Türkiye Motokros Şampiyonası'nda 2017 sezonunun ilk ayak mücadelesi, Antalya'nın Kumluca ilçesinde başladı.

Beykonak Motokros Parkuru'nda düzenlenen yarışların ilk gününde sporcular antrenmanın ardından sıralama turlarında mücadele etti.

İlk ayak mücadelesine Antalya, İstanbul, İzmir, Ankara, Muğla, Tekirdağ, Kütahya, Uşak, Balıkesir ve Bursa'nın yanı sıra KKTC ve Bulgaristan'dan sporcular yer alıyor.

Yarın tamamlanacak organizasyonda, MX1, MX2, MX2 junior, MX, 85 cc, 65 cc, 50 cc ve veteran olmak üzere 8 kategoride yarışlar yapılacak.

Beykonak Enduro Motosiklet Spor Kulübü Başkanı Bülent Dönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki gün sürecek yarışlara 100'ün üzerinde sporcunun katıldığını, ilk defa düzenlenmesine rağmen sporcu ve seyircilerin yarışlara gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.