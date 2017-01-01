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"Son 10 haftanın en başarılı takımlarından biriyiz"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 16:53
"Son 10 haftanın en başarılı takımlarından biriyiz"


SAMSUN (AA) - Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, "Son 10 haftaya bakıldığında Türkiye'nin en başarılı takımlarından biriyiz. Bu bölümde teknik ekibin ve futbolcuların katkısı çok büyük." dedi.

Tutu, yönetim kurulu üyelerinin katılımıyla Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, birlik ve beraberlik içinde olunması gerektiğini vurguladı.

TFF 1. Lig'de Manisaspor yenilgisi sonrası şehirde umutsuz bir hava oluşturulduğunu belirten Tutu, teknik direktör Osman Özköylü ve futbolculara yapılan eleştirilerin hoş olmadığını söyledi.

Ligde kalan 6 haftadan alınlarının akıyla çıkmaları gerektiğini belirten Tutu, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen yaklaşık 2,5 yılı önümüzdeki hafta yapacağımız toplantıyla değerlendireceğiz. Ben ve yönetimimin en çok savunduğu konu, istikrar. En önemlisi de teknik direktör istikrarı. Sezon başında Engin Korukır istifa ettikten sonra Samsunspor'un, az puan olmasına rağmen istikrarlı bir yapıya kavuşması için bizi en az 2,5 yıl çalıştırabilecek bir isim aradık. Osman Özköylü ile anlaştık. Zor bir süreçti. Osman hoca her babayiğidin kabul etmeyeceği bir görevi kabul etti."

Bu sezon ligde kalmayı hedeflediklerine işaret eden Tutu, "Osman hocayla sözleşme imzalarken hedef bu sezon ligde kalmak, önümüzdeki sezon yapılacak takviyelerle şampiyonluğa oynayan bir takım oluşturmak, bir sonraki sezon da Süper Lig'de yine aynı isimle devam etmekti. Sezon başından itibaren inişli çıkışlı grafikler yaşadık ama son 10 haftaya bakıldığında Türkiye'nin en başarılı takımlarından biriyiz. Bu bölümde teknik ekibin ve futbolcuların katkısı çok büyük. Onlarla bu günlere geldik." ifadelerini kullandı.

Taraftarların da bu dönemde takıma sahip çıktığını aktaran Tutu, "Tribünlerde 8 bin kişinin altına hiç düşmedik. 7 haftalık yenilmeme serisinin ardından kaybedilen Manisaspor maçında hocamıza ve takıma eleştiriler yapıldı. Bunlar hiç hoş olmadı. Bu saatten sonra bize birlik ve beraberlik gerekli. Birlik ve beraberlik içinde, teknik ekip, futbolcular, yönetim, basın ve taraftar el ele verip kalan maçları başarılı şekilde geçirmek istiyoruz. Her ailede sıkıntılar yaşanabilir. Önemli olan bunları çözmektir, çözülüyor da." şeklinde konuştu.

Başkan Tutu, futbolculara prim borçlarının bulunmadığını, teknik direktör Osman Özköylü'yü de göndermek gibi bir niyetleri olmadığını belirtti.

Tutu, yeni stadın da 34. haftadaki Bandırmaspor maçına yetişeceğini kaydetti.

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