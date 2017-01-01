Öğrenciler en leziz balığı pişirmek için yarıştı

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MUĞLA (AA) - Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu ve Güney Ege Marmaris Aşçılar Derneği (GEMAD) tarafından "3. Altın Balık Yarışması" düzenlendi.

İçmeler Mahallesi'nde Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu mutfağında liseler ve üniversiteler için iki kategoride gerçekleştirilen yarışmada 12 okuldan 24 ekip, en leziz ve en güzel görselliğe sahip balığı pişirmek için hem süreyle hem de birbirleriyle yarıştı.

Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu Müdürü Zekeriya Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Marmaris'in deniz kenti olması dolayısıyla balık yarışması düzenlediklerini söyledi.

Altın Balık Yarışması'nın 3'üncüsünü yaptıklarını belirten Bingöl, "Önümüzdeki yıl daha da büyütmeyi ve sonraki yıllarda uluslararası bir yarışmaya dönüştürmek istiyoruz. 12 okuldan 24 ekip, şeflere balıklarını beğendirmek için mücadele edecek." dedi.

GEMAD Başkanı Mustafa Demirer de yarışmanın öğrencilere beceri, hız ve tecrübe olarak çok şey katacağını, etkinliği uluslararası hale getirmek için çalışma yaptıklarını kaydetti.

Yarışmada Menteşe Atatürk Mesleki Teknik Lisesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Meslek Yüksekokulu, Köyceğiz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Söke Cafer Efe Teknik ve Meslek Lisesi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Marmaris Turizm Meslek Yüksekokulu dereceye girdi. Dereceye giren okulların sıralamasının, gala yemeğinde açıklanacağı bildirildi.

Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında Geleneksel Aşçılık Bayramı yürüyüşü de Atatürk Caddesi'nden Atatürk Meydanı'na kadar yapıldı.