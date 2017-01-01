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Şırnak'taki terör operasyonu

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:02

ORDU (AA) - Şırnak'ın Uludere ilçesi Bestler Dereler bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen Uzman Çavuş İslam Çubuk, memleketi Ordu'da son yolculuğuna uğurlandı.

Çubuk'un naaşı, Ünye ilçesine bağlı Ortayılmazlar Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Cenaze, burada helallik alınmasının ardından Ünye Cumhuriyet Meydanı'ndaki tören alanına nakledildi.

Şehidin eşi Gülsüm, annesi Fidan, babası Veli ile ağabeyi Uzman Çavuş Serhat Çubuk taziyeleri kabul etti. Törene şehidin 3 yaşındaki oğlu Halil Efe ile 5 yaşındaki kızı Hilal Çubuk da getirildi.

Şehidin ailesini akrabalarının yanı sıra askerler teselli etmeye çalıştı.

- Kurtulmuş, cenaze aracında aileye eşlik etti

Cenaze törenine katılan ve aileye başsağlığı dileğinde bulunan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, Allah'tan Türk milletini, vatanını ve devletini hainlerin şerrinden korumasını diledi.

Şehidin ruhunun şad, makamının ali olması temennisinde bulunan Kurtulmuş, "Allah milletimize, devletimize, ülkemize dirlik ve birlik versin. Düşmanlarımızı kahru perişan eylesin. Buradan açıkça söylüyor ve bir kere daha ant içiyoruz ki bu memlekete kast etmiş bütün düşmanlarımıza Allah'ın izniyle bu millet eninde sonunda diz çöktürecek, bütün terör örgütlerini teslim alacaktır." ifadesini kullandı.

Şehit Uzman Çavuş İslam Çubuk'un cenazesi, ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından cenaze nakil aracıyla toprağa verilmek üzere Çaybaşı ilçesi İlküvez Mahallesi'ne götürüldü. Kurtulmuş da cenaze aracına binerek aileye eşlik etti.

Cenaze törenine Vali İrfan Balkanlıoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Çoruh, Giresun Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, İl Emniyet Müdürü Suat Çelik, Garnizon Komutanı Albay Sedat Sarıkaya, milletvekilleri ve vatandaşlar katıldı.


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