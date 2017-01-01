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Osmaniye'de "Yaşar Kemal Buluşmaları"

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:16

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Yaşar Kemal adına düzenlenen "Yaşar Kemal Buluşmaları" etkinlikleri kapsamında, edebiyatçının doğduğu köyde uçurtma ve kültür şenliği gerçekleştirildi.

Hemite köyü Yaşar Kemal Parkı'nda düzenlenen şenliğe katılan çok sayıda aile, çocuklarıyla uçurtma uçurdu, eğlenceli vakit geçirdi.

Yöresel yemeklerin ikram edildiği şenliğe gelenler Yaşar Kemal'in ünlü romanı "İnce Memed" i tasvir eden heykel ve yazarın eserlerinin bulunduğu "Yaşar Kemal Kültür Evi"ne de ilgi gösterdi.

Festival tertip komitesi üyesi Ebru Onay Aksoy, festivalin son gününde Yaşar Kemal'in doğduğu köyde bulunmaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Festivalin coşku içinde geçtiğini dile getiren Aksoy, "Halkımız festivalimize yoğun ilgi gösterdi. Büyük yazarı anıyoruz. İnşallah bu sene birincisini gerçekleştirdiğimiz festivalimizi önümüzdeki yıllarda uluslararası boyuta taşımak istiyoruz." ifadesini kullandı.

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