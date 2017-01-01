Melen Çayı macera sevenlerin adresi oldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Cumayeri ilçesinde bulunan Dokuzdeğirmen rafting parkuru, bu sporun tutkunlarının uğrak mekanları arasında yer almaya devam ediyor.

Rafting Düzce İl Temsilcisi Birol Tepe, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sezonun hızlı başladığını ve öyle de devam ettiğini söyledi.

Nisan ayı olmasına rağmen talebin yoğun olduğunu anlatan Tepe, "Bugün yüz kişilik bir grubu suya indirdik, fakat yüzer kişilik iki grubumuz daha var. Bu sadece tek bir işletmedeki ziyaretçi sayımız. Burada 5 tane daha tesisimiz var. Dönem olarak raftingin en güzel zamanındayız. Debinin en yüksek olduğu nisan ayındayız. Herkes çok mutlu." diye konuştu.

Düzce'nin rafting sporunda Türkiye'nin lideri durumuna geldiğini dile getiren Tepe, şu ifadeleri kullandı:

"Düzce ve rafting artık çok ciddi şekilde markalaştı. Bu markayı bu çıtayı en yukarıya çekmek için rehber ve diğer tesislerdeki arkadaşlarımızla elimizden geleni yapacağız. Burada 5 işletme olarak hizmet vermeye çalışıyoruz. Her işletme hafta sonu yaklaşık bin misafirini ağırlayıp, rafting yaptırıyor."

Sezon başında bir hedef koyup yola çıktıklarını hatırlatan Tepe, şunları kaydetti:

"Geçen yıl 80 bin kişiyi rafting yaptırmak hedefi ile başlamıştık fakat bu yıl hedefimiz 100 bin olarak belirledik. Bu hedefi yakalayacağımıza kesin gözü ile bakıyorum. Bölgede sadece rafting değil diğer doğa sporlarını da bu organizasyonlara dahil ediyoruz. Hedefimizi geçeceğiz rafting markamızı bir üst çıtaya çekmek için çabalarımızı sürüdüreceğiz."

Düzce'nin rafting konusunda Türkiye'de rol model olduğunu ifade eden Tepe, sözlerini, "Kayseri ve Giresun valiliklerinden aranarak rafting ve tesisleşme konularında yardım istediler. Bu Düzce'nin rafting konusunda Muğla'yı, Antalya'yı ve Rize Fırtına'yı geçtiğinin göstergesidir. Bizden buralara profesyonel rafting tur organizasyonları kurmak için talep var. Bu bizim için gurur verici bir şey." diye tamamladı.



