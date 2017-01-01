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Kutlu Doğum Haftası

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:51

MARDİN (AA) - Mardin'de, Peygamber Sevdalıları Platformuna üye Dostluk Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (Dost-Der), Kutlu Doğum Haftası kapsamında, "Hak ve Adalet Rehberi Hazreti Muhammed" temalı program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki 15 Temmuz Şehitleri ve Demokrasi Parkı'ndaki program Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Peygamber Efendimiz üzerine yazılan ilahilerin seslendirildiği programda Kürtçe Mevlid-i Şerif okundu.

Yoğun katılımın olduğu programda vatandaşlar sık sık tekbir ve salavat getirdi.

Dost-Der Genel Başkanı Fesih Memiş, Hazreti Muhammed'in her sınıftaki insan topluluğuna, insanoğlunun her bir ferdine her yerde ve her asırda, en güzel model ve en güzel örnek olduğunu vurguladı.

Platformunun yıllardan beridir Peygamber Efendimizi anmak ve anlatmak için programlar düzenlediğini dile getiren Memiş, şöyle devam etti:

"Onun hayatı, üstün ahlakı, güzel adetlerin, üstün meziyetlerin, hak ve adaletin hakim olduğu bir hayattır. Peygamber Efendimizin hayatı, toplumun her kademesindeki ferdi için bir model, bir numune-i imtisal ve bir örnektir. Çünkü o, insanlık ailesi içerisinde şerefli bir ferttir. Müşfik bir babadır. Erdemli bir eştir. Adil bir önderdir. Hak ve adaleti gözeten bir hakimdir."

Konuşmacı ilahiyatçı yazar Nezir Tunç ise Peygamberin, hak ve adalet timsali olduğunu söyledi.

Hz. Muhammed'in yaşadığı Mekke toplumunda adalet sahibi olarak parmakla gösterildiğine dikkat çeken Tunç, Mekke döneminden örnekler verdi.

Hazreti Muhammed'in yaşadığı dönemde tüm insanlar arasında adaleti tesis ettiğini kaydeden Tunç, "Peygamber Efendimiz Medine'ye gittiğinde Medine'deki Müslümanların, ensar ve muhacirlerin kardeşliğini pekiştirdiği gibi orada yaşayan bütün insanlara, Müslümanlara, Yahudilere ve müşriklere kendi aralarında adaleti tesis etmek için insanlığın ilk bildirgesi olan Medine Vesikası'nı yayınlamıştır." diye konuştu.

Çocukların seslendirdiği ilahiler ile devam eden program dua ile son buldu.

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