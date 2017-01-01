Kalp hastalarına "kaplıca tedavisi" önerisi

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EDİRNE (AA) - İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Hülya Şişli, kaplıca tedavisinin ve banyo terapilerinin kalp hastaları açısından faydalı olduğunu bildirdi.

Şişli, Trakya Üniversitesi (TÜ) Fiziksel Aktivite ve Sağlık Topluluğu tarafından TÜ Devlet Konservatuvarı toplantı salonunda düzenlenen "Kardiyopulmoner Rehabilitasyon" konulu sempozyumda suda yapılan egzersizlerin kalp rahatsızlığı yaşayan hastalara önemli yararlar sağladığını söyledi.

Su içi egzersizlerin hastalara birçok avantaj sağladığını anlatan Şişli, yapılan hareketlerde yükün çoğunun su tarafından alındığını belirterek, "Egzersizi su içinde yaptığınız zaman eklemlere binen yük daha az olduğu için yaşlı, obez, hareket güçlüğü çeken kişileri su içinde daha rahat hareket ettirebiliyoruz. Yükün çoğunu su alıyor bu durumda" dedi.

-"Hastalara bir güven hissi uyandırıyor"

Su egzersizlerinin önemine vurgu yapan Şişli, "Su terapisi hareket rahatsızlığı olan tüm hastalar için uygulanabilir. Eklem hareket açıklığını, kasın esnekliğini ve omurganın uyumunu arttırıyor. Su hareketi yavaşlattığı için daha dengeli bir harekete izin vermesinden dolayı faydalı. Düşme korkusu olan hastalara bir güven hissi uyandırıyor. Bunlardan dolayı birçok hastalıkta su terapisi kullanılabilir.” diye konuştu.

Kalp hastalarına kaplıca tedavisini ve banyo terapilerini önerdiklerini belirten Şişli, şunları kaydetti:

"İklimsel koşullar, sıcaklık koşulları, hastanın önceden yapılmış testlerini göz önünde bulundurarak hastanın stabil olduğu dönemlerde kaplıcalar gibi bütünsel rehabilitasyon olanağından yararlanılmalı. Kalp hastalarında termal yükü azaltacak sıcaklıkta ve termal hissetme toleransı azaltacak şekilde karbondioksitli, kükürtlü sular kullanarak uygulamalar yapmak çok faydalı. Suya dalma etkisi de ayrıca bir katkı sağlıyor. Sadece su ile de değil, kaplıcaların stresten uzak bir konseptleri de var. Hem psiko-sosyal açıdan hem de beslenme şekillerine kadar yeni bir motivasyon sağlaması açısından kaplıcaları, banyo terapileri, hidroklimataloji tedavilerini kalp hastalarına öneriyoruz."