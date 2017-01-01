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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Osmaniyespor 3. Lig'e çıktı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 17:53
Osmaniyespor 3. Lig'e çıktı


ANTALYA (AA) - Bölgesel Amatör Lig (BAL) play-off müsabakasında Osmaniyespor, Yeni Altındağ Belediyespor'u 1-0 yenerek, Spor Toto 3. Lig'e yükseldi.

Akdeniz Üniversitesi Stadı'nda oynanan maçın 36. dakikasında Osmaniyespor, Hakan Doğan'ın attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu sonuçla tamamlandı. Karşılaşmanın ikinci yarısında baskılı bir oyun ortaya koyan Yeni Altındağ Belediyespor, aradığı golü bulamadı.

Maçı galip tamamlayan Osmaniyespor 3. Lig'e çıkmaya hak kazandı.

Karşılaşmanın ardından sahaya giren Osmaniyespor taraftarları, futbolcularla büyük sevinç yaşadı. Taraftarlar, sahaya inen Osmaniye Valisi Kerem Al'ı omuzlarında taşıdı.

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