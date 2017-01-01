Adana'da basın açıklaması yapmak isteyen gruba müdahale

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ADANA (AA) - Adana'da, daha önce valilik tarafından basın açıklaması yapılması yasaklanan Atatürk Parkı'nda toplanan ve uyarılara rağmen dağılmayan gruba polis ekipleri müdahale etti.

Atatürk Parkı'na gelen Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı üyesi bir grup, kentte yarın düzenlenmesi planlanan bir konferansın iptal edildiği gerekçesiyle basın açıklaması yapmak istedi.

Polis ekipleri, söz konusu alanın daha önce valilik kararıyla basın açıklaması ve gösterilere yasaklandığı uyarısında bulunarak, gruptan dağılmasını istedi.

Yapılan anonslara rağmen dağılmayan gruba polis müdahale etti. Kalabalık grubun emniyet güçlerine mukavemette bulunması üzerine bölgeye çok sayıda TOMA ve çevik kuvvet ekipleri yönlendirildi.

Tazyikli su ve biber gazıyla yapılan müdahale sonucu göstericiler ara sokaklara kaçtı.

Göstericilerden bazılarının gözaltına alındığı müdahale sırasında gazdan etkilenenler de oldu.