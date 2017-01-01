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YEREL HABERLER  / KOCAELİ HABERLERİ
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Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:25
Milli Savunma Bakanı Işık, Kocaeli'de

KOCAELİ (AA) - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli bütün çalışmaları yapacağız ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olacağız. İstikrarımızı teminat altına alarak Türkiye'yi Alah'ın izniyle tarihteki o şanlı yerine tekrar çıkaracağız" dedi.

Başiskele ilçesinde yaptırılan Şehit Engin Özkaradeniz Semt Konağı ve Sosyal Yaşam Merkezi'nin açılış törenine katılan Işık, bu toprakların kolay vatan olmadığını söyledi.

Tarihin omuzlarına yüklediği ağır sorumluluğun bilincinde ve gelecek kuşakların emanetinin farkında olarak çalışmalarını gece gündüz sürdürdüklerini vurgulayan Işık, "Türkiye son 14 yılda büyük mesafe katetti. Allah'a hamd olsun her alanda Türkiye adeta kabuğunu kırdı, dünya ile yarışır hale gelmeye başladı." diye konuştu.

TCG Bayraktar harp gemisini bu sabah törenle Deniz Kuvvetlerine teslim ettiklerini hatırlatan Işık, "Allah'a hamd olsun daha düne kadar IMF'nin üç kuruşuna muhtaç olan Türkiye bugün kendi projelerini art arda hayata geçiriyor." ifadelerini kullandı.

- "Millet iradesi tecelli etti"

Bakan Işık, 3 Kasım 2002'den bugüne girdikleri her seçimde halkın desteğini yanlarında hissettiklerini dile getirerek, bunun da çalışma azimlerini artırdığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 16 Nisan'daki referandumda kabul edildiğine dikkat çeken Işık, şöyle konuştu:

"Bazıları millet iradesini mahkemeye götürme alışkanlığıyla yine aynı yollara sapıyor olabilir ama millet iradesi tecelli etti. İnanıyorum ki önümüzdeki süreçte gerekli bütün çalışmaları yapacağız ve 2019'da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiş olacağız. İstikrarımızı teminat altına alarak Türkiye'yi Allah'ın izniyle tarihteki o şanlı yerine tekrar çıkaracağız."

Konuşmasının ardından açılış kurdelesini kesen Işık, daha sonra semt konağını gezdi.

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