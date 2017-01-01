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Erzincan'da off-road heyecanı

22 Nisan 2017 Cumartesi, 18:32

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da Turizm Haftası kapsamında düzenlenen off-road yarışlarında Vali Ali Arslantaş ve Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, arazi aracıyla test sürüşü yaptı.

Valilik, Belediye, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübünce (EROFF) organize edilen yarışlar, kent merkezine 14 kilometre uzaklıkta bulunan Ekşisu mesire alanı yakınlarındaki pistte gerçekleştirildi.

Yarışlardan önce Vali Arslantaş, pisti test eden arazi aracının pilotluğunu, Belediye Başkanı Başsoy da yardımcı pilotluğunu yaptı.

Birçok etabı başarıyla geçen Arslantaş ve Başsoy, "Cehennem çukuru" diye tabir edilen, sulu, çamurlu, dik ve zorlu bölümü üç kez denemelerine rağmen aşamayınca yan taraftan geçerek etabı tamamladı.

Katılımcılara kazasız, belasız yarış dileyen Arslantaş, "Belediye Başkanımız biraz heyecanlandı ama tırnağı taşa değmeden geri geldi buraya kadar. Bir parkur hariç hepsini geçtik, değil mi? Orada kimlerin zorlanacağını göreceğiz. Üç defa denedik, olmadı. Zannımca orayı geçen şampiyon olacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Başsoy da "Gerçekten ilk defa bu parkuru canlı olarak valimizle icra ettik. Zor bir iş olduğunu, heyecanlı, adrenalini yüksek bir iş olduğunu gördük. Bir parkur hariç, diğerlerinin hepsinde Valim ustalığını gösterdi. Kendisini tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yarışların 20 kapıdan oluşan 2 kilometrelik pistte süreye göre yapıldığını belirten Erzincan 4x4 Off-Road ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Sinan Deniz de etkinliğe Tokat, Niksar, Fatsa, Erzurum, Trabzon ve Erzincan off-road kulüplerinden 18 aracın katıldığını söyledi.

- Pilotlar kıyasıya mücadele etti

Pilotlar, çamur, rampa, su dolu çukurlar ile virajların bulunduğu parkurda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Pilotlar, zaman zaman çamura saplanan, rampa ve çukurlarda kalan araçlarını çekici yardımıyla çıkararak mücadeleye devam etti.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği yarışta, pilotlar, 20 zorlu kapıdan geçerek varış noktasına ulaşmaya çalıştı.

Türk Hava Kurumuna (THK) ait paramotor havada, off-road araçları da karada gösteri yaparak izleyicilere güzel anlar yaşattı.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce, tüm yarışmacılara Erzincan bakırı hediye edildi.

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