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Spor Toto Basketbol Süper Ligi

22 Nisan 2017 Cumartesi, 19:05
Spor Toto Basketbol Süper Ligi


Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Ozan Çakar, Can Mavisu

TOFAŞ: Barış Ermiş, Crocker 23, Mejia 17, Kaya Peker 18, Copeland, Micic, Ivanov 12, Palacios 6, Caner Topaloğlu 2, Muhsin Yaşar 4

Muratbey Uşak: Auguste 9, Harrison 12, Freimanis 5, Vasiliauskas 11, McKissic 12, Hakan Demirel 5, Ibekwe 8, Berkay Candan 3, Görkem Sönmez 2, Ali Berent Kavaklıoğlu 2,

1. Periyot: 19-20

Devre: 35-35

3. Periyot: 61-55


BURSA (AA) - Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Muratbey Uşak'ı 82-69 yendi.

Karşılaşmaya iyi başlayan taraf TOFAŞ oldu. Rakibinin yaptığı top kayıplarını Crocker ve Kaya Peker ile sayıya çeviren ev sahibi ekip, 5. dakikayı 10-6 önde geçti. Bu dakikadan sonra toparlanan Muratbey Uşak, Harrison ve Freimanis ile bulduğu sayılarla oyunda dengeyi sağlayıp öne geçerek, ilk çeyreği 20-19 üstün bitirdi.

İkinci periyoda hücumda daha etkili giren konuk takım bu periyotun ilk 5 dakikasında da üstünlüğünü devam ettirdi ve 15'nci dakikayı 3 sayı farkla 33-30 önde geçti. TOFAŞ, Crocker ve Mejia'nın oyunda etkisini artırmasından sonra 17. dakikada 1 sayı farkla üstünlüğü ele aldı: 34-33. Karşılıklı basketlerle geçilen kalan 3 dakika sonunda ilk yarı 35-35 eşitlikle bitti.

TOFAŞ, 3. çeyreğin ilk dakikalarında sert savunmasıyla rakibine kolay sayı şansı tanımazken Ivanov, Crocker ve Mejia ile ürettiği sayılarla 25. dakikayı önde geçti: 46-43. Konuk takımın McKissic ve Berkay Candan ile bulduğu sayılara, hücumdaki etkisini artırarak Ivanov ve Mejia ile karşılık veren ev sahibi ekip, skor üstünlüğünü koruyarak 3. çeyreği 6 sayı farkla 61-55 galip tamamladı.

Son periyodun ilk 2 dakikasında ev sahibi ekip Crocker'in 5, Kaya Peker'in 4 sayısıyla 9-0'lık seri yakaladı ve farkı 15 sayıya (70-55) kadar çıkardı. Konuk takım Harrison ve McKissic ile farkı kapatmaya çalışsa da rakibi karşısında kontrollü bir oyun sergileyen TOFAŞ buna izin vermedi ve karşılaşmadan 82-69 galip ayrıldı.

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