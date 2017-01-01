Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na doğru

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BURSA (AA) - Bursa'da, Osmangazi Belediyesi tarafından Fetih Şenlikleri kapsamında yarın 12'ncisi gerçekleştirilecek 15 kilometrelik Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'na bin 276 sporcu, 4 kilometrelik Tarihi Kent Halk Koşusu'na da bin 871 sporcu yarışacak.

Osmangazi Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yarışlara yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı sporcular ile vatandaşlar göğüs numaralarını aldı.

15 kilometrelik Uluslararası Tarihi Kent Koşusu'nda bin 276 sporcu, 4 bin metrelik halk koşusunda ise bin 871 sporcu ter dökecek. Yarışlara Kenya, Etiyopya, Fas, Uganda, Rusya ve Yunanistan'dan toplam 26 sporcu katılacak.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, organizasyonla ilgili yaptığı açıklamada, yarışların Uluslararası Atletizm Federasyonunun etkinlik takvimine girdiğini belirtti.

Türkiye'yi uluslararası arenada böyle bir yarışla tanıtacaklarını kaydeden Dündar, "Şehrimizin tanıtılması noktasında da çok önemli. Takvimde olduğu için şehrin atletizm camiası tarafından da bilinmesine vesile oluyor. Tüm sporculara şimdiden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Dündar, açıklamasının ardından organizasyona katılacak sporculara makarna ikram ederek, "Makarna partisi, sporcuların kayıt yaptırdığı ve bir gün öncesinde enerji depoladıkları bir ikram şeklinde oluyor. Atletizmde böyle bir gelenek var. Bir gün önceden yarışa katılan sporculara makarna ikramıyla sporcuların enerji depolamalarına yardımcı oluyor. Enerjileri bol olsun diyoruz." açıklamasında bulundu.

Yarışlar, yarın saat 10.00'da Saltanat Kapı'da başlayacak. Saat 12.30'da Fetih Kapı'da gerçekleştirilecek ödül töreninde ise dereceye girenlere ödülleri verilecek.