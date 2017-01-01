Kilis'te iki katlı konteynerler

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KİLİS (AA) - Kilis'in Öncüpınar Konaklama Tesisleri içinde ek olarak yaptırılan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler düzenlenen törenle hizmete girdi.

Kuveyt Yüksek İnsani Yardım Şurası üyesi olan 12 insani yardım organizasyonu ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı iş birliğiyle yapımı tamamlanan çift katlı bin 248 konteyner ile bazı tesisler düzenlenen törenle hizmete açıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yasin Aktay, törende yaptığı konuşmada, Suriye'de yaşanan olaylar zinciri nedeniyle insanların evlerinden ve barklarından kopmak zorunda kaldığını belirtti.

Yaşanan bu tür savaşların ve sosyal afetlerin çok acı olduğunu anlatan Aktay, şöyle konuştu:

"Ortada en ufak bir insan hakkı ve ihlali olduğunda sözüm ona insan hakkı gözlemciliği veya insan haklarına pek düşkün o medeni dünyanın müdahale edeceğini düşündüğümüz 21. yüzyılın dünyasında böyle şeyler yaşanır mı ? diye soracak olursanız, asla yaşanmazdı. Yaşansaydı mutlaka müdahale olurdu. Birinci gün değilse bile ikinci ya da üçüncü gün müdahale edilirdi. Çocukların vahşice katledilmesi hem de bir katliam neticesinde katledilmesine insanlık sessiz kalmazdı diye düşünülürdü. Biraz da onun rahatlığıyla yaşıyordu dünya. Biraz da onun vermiş olduğu sahte güven duygusu ile yaşıyordu. Aslında insanlar fazla rehavete kapılmışlardı, bugün bunu anlıyoruz. Yaşananlar karşısında dünya aslında imtihan edilmiş oldu ve bu imtihanda bugün 21. yüzyılın insanlığının sınıfta kalmış olduğunu gördük."

Bütün ulusların özellikle Avrupa, Amerika ve dünyanın çok gelişmiş ülkelerinin büyük oranda sınıfta kaldığını ifade eden Aktay, söz konusu milletlerin, Suriye'de cereyan eden vahşet, insanlık suçu ve katliam karşısında ciddi anlamda sessizliğe büründüğünü aktardı.

Sessizliğe bürünenlerin bunla da kalmadığını vurgulayan Aktay, "Bu insani durumdan dolayı kendilerine gelebilecek olan birtakım sorumlulukları yüklenmemek için akla karayı seçtiler. Bugün bir mülteci dalgası ister istemez kıyılarımıza vurdu. Türkiye elhamdülillah bu imtihandan başarıyla çıkmış bir ülkedir. Türkiye dini, mezhebi, ırkı, dili ve rengi ne olursa olsun kendi kapısına dayanan, ölümden kaçmak için kapısına dayanmış olan bütün insanları açık kapı politikası izleyerek, kabul etti. Onları en iyi şartlarda da ağırlamaya başladı." diye konuştu.

Türkiye'nin ortaya koyduğu tavır, tutum ve pratiklerle dünya mülteci standardını büyük oranda yükselttiğini kaydeden Aktay, Türkiye'nin zengin bir ülke olmadığını ancak insani yardım konusunda dünyada birinci sırada yer aldığını bu durumdan da gurur duyduklarını bildirdi.

Türkiye'nin gelen göç dalgasını en insani şekilde karşılamaya çalışırken, bundan hiçbir şekilde kaçmadığına işaret eden Aktay, şöyle devam etti:

"Ne yazık ki insani yardım veya insan hakları konusunda bütün dünyaya kendini hep ders vermek konumunda ve kibrinde gören Avrupa'nın bu konuda ortaya koyduğu tek tutumun bu göç dalgasını nasıl durdurmak olduğunu da ibretle seyrediyoruz. Onlar sadece bu göç dalgası bizim hayatımızı, huzurumuzu, konforumuzu ve rahatımızı nasıl bozmaz da ona karşı nasıl tedbirler alabiliriz onun derdinde ve telaşındalar. Türkiye şu ana kadar mültecilere sivil toplumuyla, halkıyla ve devletiyle birlikte toplam sarf ettiği miktar 25 milyar doları bulmuştur. Ne yazık ki bugün ABD'nin sadece Meksika'dan kendisine gelen göç dalgasını durdurmak için 25 milyar dolar tutarında bir duvarı inşa etmeye çalışıyor olduğunu da görüyoruz. Bunlarda ibretlik şeylerdir ve bunların hepsi dünyanın gözü önünde cereyan ediyor. Tarih bunların hepsini kaydediyor. Allah bunların hepsine şahit ve bunlara şahitlik eden nice iyi insanlar var."

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) Başkanı Mehmet Halis Bilden de kullanıma hazır hale getirilen konteyner ve tesislerin tamamının alt yapısının kurumları tarafından yapıldığını belirtti.

Bilden, 2. Dünya Savaşı'ndan sonra en büyük insani kriz olan Suriye krizinde Türkiye'nin oynadığı tarihi rolün nesiller boyu unutulmayacağına işaret ederek, şunları söyledi:

"İnsanlık Avrupa sınırlarında tekmelenirken ve yine Akdeniz'de bir sürü mazlum insan boğulurken, Türkiye tarihten gelen vicdani sorumluluğunu 2011 yılından beri yerine getirmektedir. Bu kriz patlak verdiği günden beri Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla açık kapı politikası izleyerek, gelen herkesin din, dil ve ırk gibi hiçbir ayırım yapmaksızın bu insanlara kapımızı açtık ve biz bu insanları misafir olarak kabul ettik."

Kilis Valisi İsmail Çataklı da yaşanan iç savaşda yüzbinlerce insanın hayatını kaybettiğini bunu yanında milyonlarcasının da gerek Suriye içerisinde, gerek başka ülkelere göç etmek zorunda kaldığını anımsattı.

Kuveyt'in Ankara Büyükelçisi Gassan Elzevavi ise Kuveyt olarak böyle insani bir meselede Türkiye'de varlık göstermekten dolayı mutluluk duyduklarını belirtti.

Tek temennilerinin Allah'ın rızasına nail olmak olduğunu anlatan Elzevavi, sözlerine şöyle devam etti:

"İşin özünde olması gereken ve söylenmesi gereken şey, Suriye ve halkıdır. Mazlum, muhtaç ve acı çeken insanlardır. Bizler ne yaparsak yapalım bu aziz Suriye halkının ihtiyaçlarını karşılamak için elbette ki yeterli olamayacaktır. Onlara ne olur bizi affedin ve ne olur bizi mazur görün demek zorundayım. Burada şunu söylememiz lazım Kuveyt'e Türkiye'ye ve Suriye konusunda katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz. Hayatlar değişir, yarın nelere maruz kalacağımız belli değil, bu nedenle bugünkü duruşlarımız çok önem arz ediyor."

İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım da Kuveyt yardım kuruluşları desteğiyle şimdiye kadar Elbeyli Konteyner Kent'de bin konteyner ile bir okul ve cami, Öncüpınar Konteyner Kent'de ise bin 248 iki katlı konteyner ile okul, anaokulu, cami ve sosyal tesis yapıldığını açıkladı.

Kuveyt Emiri Danışmanı Abdullah Mutuk da Suriye'de yaşanan olayları Irak'ın Kuveyt'i işgalinde kendilerinin de yaşadığını bu nedenle onların yanında olmaya gayret ettiklerini anlattı.

Törene, Kilis Belediye Başkanı Hasan Kara ile ilgililer katıldı.