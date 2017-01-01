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MERSİN (AA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve Uluslararası Bisiklet Birliğinin (UCI) takviminde 2.2 kategorisinde yer alan Mersin Uluslararası Bisiklet Turu'nun üçüncü etabı tamamlandı.

Tarsus ilçesinden başlayan yarış, merkez Yenişehir ilçesi Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda sona erdi. Bisikletçiler yarışta, 149 kilometre pedal çevirdi.

Yarışın üçüncü gününde birinci sırayı Bulgar takımından Joao Almedia elde etti. Belarus takımından Eduard Vorganov'un ikinci sırayı aldığı organizasyonda, üçüncülük ise Kazakistan takımından Galyim Akhmetov'un oldu.

Genel Klasman dalında Belarus takımı sporcusu Stanislav Bazhkou, dağ klasmanı ve sprint dalında ise Türk takımından Nazım Bakırcı birinciliği elde etti .

Dereceye giren yarışmacılara ödüllerini Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz ile diğer yetkililer takdim etti.

