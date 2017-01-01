Antalyaspor-Trabzonspor maçından notlar

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.





ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor'a konuk olan Trabzonspor, Beşiktaş maçına göre kadrosunda iki değişiklikle sahaya çıktı.

Bordo-mavili ekibin Beşiktaş'a 4-3 yenildiği 27. hafta mücadelesinde ilk 11'de yer alan kaleci Onur Recep Kıvrak sarı kart cezalısı olduğu için Antalyaspor karşısında yerini Esteban'a bıraktı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, Beşiktaş karşısında ilk 11'de görevlendirdiği Castillo'nun yerine ise kadroya N'Doye'u dahil etti.

Antalyaspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay da Gençlerbirliği ile deplasmanda oynadıkları ve 1-1 berabere kaldıkları karşılaşmanın kadrosunda 2 değişiklik yaptı. Çalımbay, orta sahada Zeki Yıldırım'ın yerine Charles'a, ileri uçta ise Deniz Kadah'ın yerine Danilo'yu görevlendirdi.

Antalyaspor'da sakatlıkları bulunan Chico, Horic, Emre Güral ve sarı kart cezalısı Deniz Kadah kadroda yer almıyor.





- Antalyaspor'dan UEFA pankartı





Spor Toto Süper Lig'de 44 puanlı Trabzonspor'un bir puan gerisinde 6. sırada yer alan Antalyaspor'un taraftarları, maç öncesinde üzerinde "UEFA" yazan bir uçağın resmedildiği pankart açtı.

Pankartta uçağın kaptan pilotu olarak kulüp başkanı Ali Şafak Öztürk'ün yanı sıra Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, teknik direktör Çalımbay ve futbolcu Samuel Eto'o'nun resimleri yer aldı.

Karşılaşmada, ev sahibi ekibin taraftarları, 33 bin seyirci kapasiteli Antalya Stadı'nı büyük ölçüde doldurdu. Müsabakayı, 500'e yakın Trabzonspor taraftarı da izledi.

Antalyasporlu futbolcular ısınmak için sahaya "Sağlık için beslen, sağlık için hareket et" yazılı pankartla çıktı.