Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Antalya
Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Antalyaspor: Ferhat Kaplan, Celustka, Salih Dursun, Diego, Sakıb Aytaç, Sandro, El Kabir, Danilo, Charles, Mbilla, Eto'o
Trabzonspor: Esteban, Pereira, Durica, Uğur Demirok, Mas, Okay Yokuşlu, Onazi, Olcay Şahan, Yusuf Yazıcı, N'Doye, Rodallega
Sarı kartlar: Dk. 35 Mbilla, Dk. 40 Celustka (Antalyaspor)
ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Antalyaspor-Trabzonspor mücadelesinin ilk yarısı golsüz tamamlandı.
8. dakikada ani gelişen Antalyaspor atağında, ceza sahası ön çizgisi önünde topla buluşan El Kabir'in sert şutunda, kaleci Esteban meşin yuvarlağı son anda yatarak kornere çelmeyi başardı.
27. dakikada sağ kanattan Okay Yokuşlu'nun yaptığı ortada, altıpas önünde N'Doye'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
31. dakikada Olcay Şahan'ın ara pasında ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Rodallega'nın yerden vuruşunda, kaleci Ferhat Kaplan'ın yatarak müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü. Dönen topa savunma sahip olarak tehlikeyi önledi.
33. dakikada sağ kanattan Olcay Şahan'ın penaltı noktasına doğru çıkardığı topla buluşan Pereira'nın vuruşunda, kaleye giden meşin yuvarlağı kaleci Ferhat Kaplan'dan önce Salih Dursun araya girerek uzaklaştırdı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.