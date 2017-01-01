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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Maçın ardından

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:17

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında evinde Osmanlıspor'a 1-0 mağlup olan Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Safet Susic, "Biz pozisyonlarda gol atamadık ama onlar buldukları pozisyonu değerlendirdiler ve mağlup olduk." dedi.

Susic, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mağlup oldukları için üzgün olduğunu söyledi. Sahada iyi bir maç oynandığını anlatan Susic, "Her iki takım da pozisyona girdi. Biz pozisyonlarda gol atamadık ama onlar buldukları pozisyonu değerlendirdiler ve biz de mağlup olduk." yorumunu yaptı.

Mücadele öncesi zor bir karşılaşma olacağını, Osmanlıspor'un iyi bir takım olduğunu oyuncularına anlattığını ifade eden Susic, "Devre arasında gol atamıyorsanız yemeyeceksiniz dedim, ancak maalesef gol yiyerek yenildik." diye konuştu.

Ligde verilen aranın takımı olumsuz etkilemediğini dile getiren Susic, son maçlarda 3'er gol attıklarını hatırlatarak, "İyi bir takımız ama karşı takım kaliteliydi ve biz de sonuçta Barcelona değiliz. Bugün pozisyonlara da girdik ama değerlendiremedik ve gol atamadık." şeklinde görüş belirtti.


- Osmanlıspor cephesi


Osmanlıspor Teknik Sorumlusu Fuat Buruk ise takımlarının antrenmanlardaki tempo, istek ve arzuyu sahaya yansıtmaya başladığını dile getirdi.

Ligde iki haftadır kazandıklarına işaret eden Buruk,şunları söyledi:

"Gelecek sene için hedeflerimiz var ve bu hedefler peşinde koşuyoruz. Rakibiz de hem oyuncu hem de teknik kadro olarak çok iyi bir takım. Güzel de bir maç oldu. İki takımda kazanmayı istedi, pozisyonlar da vardı. Mücadele, fauller hep oyunun nasıl oynanması gerektiğini gösteriyordu. Sonuçta biz kazandık. Takımımızı kutluyoruz."




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