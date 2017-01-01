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Çaykur Rizespor-Medipol Başakşehir maçı sonrasındaki olaylar

22 Nisan 2017 Cumartesi, 20:28


RİZE (AA) - Spor Toto Süper Lig'de Çaykur Rizespor ile Medipol Başakşehir maçının ardından görüntü almaya çalışırken, konuk takımın bazı futbolcu ile çalışanları tarafından darp edilen gazeteci Selman Kutlu, şikayetçi oldu.

Maçtan sonra yaşanan olayların ardından Rize Devlet Hastanesinden darp raporu alan Kutlu, Tophane Polis Karakolunda verdiği ifadede "Kasten yaralama ve hakaret" iddiası ile şikayette bulundu.

Kutlu, karşılaşmanın ardından kameraman arkadaşı Ahmet Çağlar Yıldırım'ın, Medipol Başakşehirli futbolcu Emre Belözoğlu'nun tel örgü arkasındaki bazı taraftarlarla yaşadığı tartışmayı görüntülemek istediğini, konuk takımdan bazı oyuncuların da bunu engellemeye çalıştığını belirtti.

Yere düşmemesi için kamerayı kendisinin aldığını ve çekime devam ettiğini aktaran Selman Kutlu, "Volkan Babacan boğazımı sıkarak kameramı indirmeye çalıştı. Bu sırada ismini bilmediğim Başakşehirli bir sorumlu, Yalçın Ayhan ile gelip yüzüme vurmaya başlayarak beni yere düşürdü. Bir polis memuru korumak için benim üzerime yattı. Başakşehir'in yedek kalecisi Ufuk Ceylan ve Barbaros olduğunu öğrendiğim tercüman ile adını bilmediğim mavi yelekli bir kişi yerde başıma vurmaya devam etti." şeklinde ifade verdi.

Kutlu, ifadesinde, kaleciler Volkan Babacan, Ufuk Ceylan ve futbolcu Yalçın Ayhan ile kamera kayıtlarından kendisine vurduğu tespit edilecek bütün kişilerden şikayetçi olduğunu belirtti.

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