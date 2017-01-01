Mersin'de 23 Nisan kutlamaları ertelendi

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MERSİN (AA) - Mersin Valiliğince, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yarın kentte fırtına beklendiği uyarısı doğrultusunda 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamalarının ertelendiği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Doğu Akdeniz'de bu akşam saatlerinden itibaren güneybatı yönlerden esmeye başlayacak rüzgarın hızının giderek artacağı ve yarın tam fırtınaya dönüşeceği uyarısı yapıldığı anımsatıldı.

Rüzgarın hızının zaman zaman 100 kilometreyi aşacağı tahmin edilen kentte tüm vatandaşların yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğine dikkat çekilen açıklamada, "Bu sebeple yarın kutlanacak 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında ilimizde düzenlenecek tören ve gösteriler (çelenk koyma töreni hariç) herhangi bir müessif olaya sebebiyet verilmemesi için ertelenmiştir." ifadesi kullanıldı.